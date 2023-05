Preta Gil desabafa pela primeira vez sobre separação: "Não tinha forças"

Od Observatório dos Famosos

Preta Gil quebrou o silêncio publicamente pela primeira vez sobre o fim de seu casamento com Rodrigo Godoy. Em um longo texto publicado nas redes sociais, a cantora relembrou os momentos difíceis que está enfrentando em meio ao tratamento contra o câncer no intestino.

"Não tinha forças"

"Hoje voltei a trabalhar, muito de leve, só três reuniões, kkk (sic). Mas sério, depois de tantos meses parada sem pensar em trabalho, não porque queria, mas porque não conseguia, a quimioterapia me deixava muito caidinha, depois ainda tive a sepse e separação tudo ao mesmo tempo. Um caos, não tinha cabeça nem forças para pensar em trabalho", disse ela, através dos Stories do Instagram.

Na sequência, Preta Gil destacou alguns motivos para retornar à rotina de tratamentos contra o tumor, pois havia decidido dar uma pausa. "Semana passada uma das enfermeiras que cuidam de mim no hospital me disse que muita gente vai na hora do almoço do trabalho até o hospital fazer a radioterapia e volta para trabalhar. Fiquei com isso na cabeça e, conversando com a minha psicóloga, resolvi voltar aos poucos", explicou ela.

"Não vão ser todos os dias em que estarei me sentindo bem, mas quando estiver, quero trabalhar. Ter ido hoje na @music2mynd e ter conversado com o time me fez muito bem", concluiu a cantora.

