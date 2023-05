Zé Felipe vive crise após polêmicas e sofre para emplacar sucessos

Od Observatório dos Famosos

No cenário musical brasileiro, o nome de Zé Felipe brilhou intensamente nos últimos anos. Com hits como Toma Toma Vapo Vapo, Malvada e Bandido, o cantor conquistou o topo das paradas com frequência, impulsionado pela ajuda de sua esposa Virgínia Fonseca e pela viralização de seus conteúdos no TikTok. Vivendo em uma mansão luxuosa de R$ 19,5 milhões, parecia que o sucesso seria uma constante em sua vida. No entanto, essa trajetória triunfante parece ter chegado a um impasse.

Embora tenha alcançado o posto de artista brasileiro mais popular do Spotify, superando até mesmo Gusttavo Lima, Zé Felipe enfrenta dificuldades em repetir seus êxitos recentes. Nos últimos meses, seu nome tem estado envolvido em polêmicas, especialmente relacionadas à exposição exagerada de sua filha recém-nascida nas redes sociais, o que gerou críticas e questionamentos sobre sua conduta.

Durante o período do nascimento da criança, Zé Felipe decidiu fazer uma pausa em sua carreira e agenda de shows. No entanto, um problema preocupante já afligia sua equipe: a dificuldade em atrair público para suas apresentações. O cantor sertanejo chegou até mesmo a cancelar um show devido à falta de espectadores, o que se assemelhou a um episódio ocorrido nos Estados Unidos, onde sua equipe distribuiu ingressos gratuitos para tentar lotar o local.

Agora, a crise parece ter atingido outro aspecto importante de sua carreira: as plataformas de streaming. Zé Felipe recentemente colaborou com Pedro Sampaio, ambos artistas populares e controversos na atualidade. No entanto, a música resultante dessa parceria, intitulada Olhadinha, não decolou e atingiu apenas a modesta posição de número 126 no ranking do Spotify Brasil. Surpreendentemente, a faixa nem mesmo figura entre as 200 mais tocadas atualmente.

Além disso, a nova aposta do cantor, intitulada 50 Cópias, recebeu uma divulgação massiva por todo o país e até distribuição de presentes para os fãs. No entanto, mais uma vez, a música não conseguiu conquistar o público. Embora tenha alcançado a posição de número 90 no Spotify, a canção vem caindo constantemente, despencando 50 posições na última atualização e atualmente encontra-se na 157ª colocação.

Embora ainda esteja entre as 200 músicas mais tocadas do Brasil, os recentes lançamentos de Zé Felipe têm decepcionado em termos de sucesso, contrastando com seu histórico de ocupar o topo das paradas. Será que o cantor enfrenta a maior crise de sua carreira até o momento?

De acordo com informações disponíveis, Zé Felipe está recebendo assessoria de seu pai, Leonardo, que conta com uma vasta experiência no mundo da música.

