Silêncios e ausências contam histórias nos desenhos de Guilherme Moreira

NM Nahima Maciel

(crédito: Guilherme Moreira)

Guilherme Moreira construiu as obras da exposição Entre nós, quase tudo é inconsistente, provisório, não dura, em cartaz no Espaço Oscar Niemeyer, a partir das ausências. Em objetos, esculturas, vídeo, fotografias e instalações, é o vazio, o que não está lá o fio para o artista tratar de questões que podem ser sociais, políticas, íntimas ou coletivas.

No total, Moreira apresenta sete trabalhos, todos oriundos de sete séries, que é a maneira como costuma trabalhar. Esculturas e relevos em papel, fotoesculturas e uma instalação formada por 120 painéis entintados compõem a exposição. "Embora sejam trabalhos feitos com papel, não trabalho com desenho. O desenho, para mim, é muito mais projeto", avisa. "As imagens surgem a partir da ausência da matéria, quando vou tirando o papel e fazendo as fraturas é que as imagens vão surgindo."

Moreira explica que a exposição é um convite para refletir sobre a noção de como se dá a apreensão do conhecimento. "Ou como as narrativas se apresentam pra gente. Vou discutindo e tendo o papel como base, como esse elemento físico de como a gente narra, conta e aprende uma história", diz. Os títulos das séries, que também dão nome às obras da mostra, apontam para algumas das direções que artista quer seguir. Sintomas, Linhas de Partilha, Hi[E]stórias, Quebra-mar, Estiagem, Alvejados e Cromateca são algumas das séries com obras incluídas na mostra.



Serviço

Entre nós, quase tudo é inconsistente, provisório, não dura

Exposição de Guilherme Moreira. Curadoria: Gisele Lima. Visitação até 6 de agosto, de terça a sexta, das 9h às 18h, e sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h, no Espaço Oscar NIemeyer (Praça dos Três Poderes, Bloco J, Esplanada dos Ministérios)





Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.