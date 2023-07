Stranger Things terá peça teatral e teaser oficial é divulgado

CB Correio Braziliense

(crédito: Netflix/Divulgação)

Na quarta-feira (5/7), a página oficial de Stranger Things no Twitter divulgou a primeira prévia da peça teatral baseada na série da Netflix. Intitulada The first shadow, o espetáculo será um prelúdio da série e será lançado nos palcos de Londres este ano, no famoso teatro West End da capital inglesa.

Confira:

#StrangerThingsOnStage will take you right back to the beginning of the Stranger Things story – and it might hold the key to what comes next... pic.twitter.com/3y9waLiG9j — Stranger Things (@Stranger_Things) July 5, 2023

A prévia divulgada mostra que a produção pode indicar o futuro de Stranger Things. A publicação do Twitter traz a seguinte legenda: "Stranger Things no palco te levará para o início da história de Stranger Things - e pode ter a chave do que virá a seguir".

Confira a sinopse oficial da peça teatral:

"Hawkins, 1959, uma cidade normal com preocupações regulares. O carro do jovem Jim Hopper não pega, a irmã de Bob Newby não leva seu programa de rádio a sério e Joyce Maldonado só quer se formar e dar o fora da cidade. Quando o novo aluno Henry Creel chega, sua família descobre que um novo começo não é tão fácil… e as sombras do passado têm um alcance muito longo".

A produção teatral é de autoria da escritora e co-produtora executiva da série, Kate Trefry, e foi escrita a partir de uma história original dos irmãos Duffer, Jack Thorne e Trefry. A produção será dirigida por Stephen Daldry (The Crown e Billy Elliott), com co-direção de Justin Martin (Together). Nomes do elenco ainda não foram divulgados e a peça ainda não tem data de estreia oficial.





Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.