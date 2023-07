Amante de Everson afirma ter pedido R$ 500 mil para não divulgar caso

CS Cecília Sóter

Fabiana Coelho, apontada como amante do goleiro Everson, do Atlético-MG, confirmou à Polícia Civil de Minas Gerais que pediu R$ 500 mil ao atleta para não contar sobre o caso extraconjugal vivido com ele há dois anos.

De acordo com informações da Polícia Civil, Fabiana Coelho teria confirmado que mandou uma mensagem ao goleiro pedindo a quantia em dinheiro para não expor o caso, mas que só o fez por estar alcoolizada. Ela também mostrou perfis falsos nas redes sociais que usava para ameaçar divulgar o caso.

No entanto, a mulher disse à polícia, que se arrepende de ter feito as ameaças e que agiu assim querendo, na verdade, reatar o relacionamento com o jogador.

Segundo apurado pela rádio Itatiaia, de Minas Gerais, o caso foi denunciado à Justiça, na Comarca da Lagoa Santa, no dia 29 de junho. A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu mandado de busca e apreensão na casa da suposta amante de Everson, em Belo Horizonte.

O advogado de defesa negou que Fabiana tenha confessado a extorsão. “Não há extorsão alguma, o que há de fato é uma relação extraconjugal que perdurou por aproximadamente dois anos. O curioso é que, oportunamente quando essa história é tornada pública, surge a ideia, surge a hipótese de que havia uma extorsão”, afirmou André Vartuli à rádio.

