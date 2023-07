Od Observatório dos Famosos

(crédito: Reprodução/Instagram - McLaren)

Kaya Scodelario, estrela da saga Maze Runner, foi escalada pela Netflix, para fazer parte do elenco da série documental Senna, que retrata a vida do piloto brasileiro, morto durante uma corrida após um grave acidente, no ano de 1994.

No anúncio oficial, Kaya afirmou se sentir privilegiada por fazer parte do elenco: "É uma honra estar envolvida em um projeto que conta a história de Ayrton, um verdadeiro herói nacional que significa muito para o povo brasileiro".

Veja mais: Celebridades internacionais que falam português e talvez você não saiba

"[Estar na série] é uma responsabilidade enorme e estou muito animada para fazer essa jornada", disse ainda. A série é protagonizada por Gabriel Leone, no papel do piloto Ayrton Senna.

O que muitos brasileiros não imaginam é que, tem ascendência brasileira. A atriz nasceu na Inglaterra, mas sua mãe, Katia Scodelario, é uma brasileira da cidade de Itu, no Interior de São Paulo e se mudou para Londres, conhecendo o pai da atriz.

Em casa, após a separação dos seus pais, Kaya só conversa com a mãe em português, o que a deixou fluente no idioma usado no Brasil.

O post Estrela de Maze Runner é escalada no elenco da série Senna foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.