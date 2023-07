Musa do OnlyFans, ex-BBB abandonou a academia e conta segredo do corpão

Od Observatório dos Famosos

Nati Cassassola, que ficou conhecida por ter participado do BBB, se tornou musa do OnlyFans, e contou que apesar de fazer o maior sucesso com o corpo escultural, não frequenta mais a academia há pouco mais de dez meses.

"Desde setembro não piso na academia", disparou ela, em entrevista à revista Quem. Apesar da decisão arriscada, a ex-BBB se dedica aos treinos caseiros, e segue uma rotina alimentar regrada.

"Faço dez minutos em casa todos os dias. Pego uma parte do meu corpo a cada dia. Um dia malho bumbum. Faço dez minutos até a falha do bumbum naquele dia. No outro dia faço dez minutos de exercícios para o abdômen, com prancha, abdominal normal, sucção. Não aguento mais academia", explicou Nati Casassola. A musa do OnlyFans ainda destacou os benefícios com a restrição alimentar.

"Minha alimentação durante a semana é bem regrada. Como só comidinha feita em casa, eu mesma faço, à base de óleo de coco, sal rosa. Não tomo mais leite. Mas me permito comer o que quero final de semana, sábado ou domingo, o famoso dia do lixo", afirmou a ex-BBB, que apesar de ter largado a academia, assumiu que já se submeteu a alguns procedimentos estéticos.

"Fiz meu peito, coloquei silicone, e sempre faço laser, botox e preenchimento na parte do bigode chinês. Mas sempre gosto de tudo com aspecto natural", disse ela.

