Galã de Vai na Fé assume sexualidade fluída: "Me encanto por pessoas"

Diego Riques entrou no elenco de Vai na Fé, atual novela das sete, como o professor Gabriel, que possui ligação com o casal Vini (Guthierry Sotero) e Yuri (Jean Paulo Campos). Aos 38 anos, o ator assumiu ser uma pessoa de sexualidade fluída – que se refere às pessoas que transitam e fluem entre as sexualidades e não necessariamente se identificam somente em um.

"Me encanto por pessoas"

"Eu sempre gostei de gente e permito me encantar pelas pessoas. Com a maturidade, fui vendo que não vale a pena tentar me enquadrar em uma única forma de amar. Hoje eu sou mais feliz por conseguir deixar fluir as minhas vivências com mais liberdade e leveza", disse o galã de Vai na Fé, que atualmente está solteiro, em entrevista à revista Quem.

De volta às novelas da Globo após 10 anos – seu último trabalho havia sido em Joia Rara (2013), trama que foi vencedora do Emmy Internacional -, Diego Riques prometeu que seu personagem promoverá novidades para os rumos de um dos casais homoafetivos de Vai na Fé.

"O meu personagem tem proximidade com os personagens e entra na trama com uma função específica de trazer novidades para um deles. Isso vai abrir brechas para novos acontecimentos e movimentar a história do casal Vini e Yuri", explicou o galã de Vai na Fé, que celebrou a aceitação do público pelo papel.

"O retorno tem sido muito bacana. O Gabriel despertou uma curiosidade nas pessoas, acho que por ser um personagem um pouco misterioso na universidade. Já me abordaram querendo saber mais sobre ele e sobre outros personagens também. Querem saber o que vai acontecer", destacou Diego Riques.

