Mulher Melão recusa participar de A Fazenda e expõe motivos

Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, revelou que já recebeu propostas para participar de A Fazenda, reality da Record TV. A musa, no entanto, recusou todas.

Um dos motivos da famosa não ter topado entrar no confinamento, é o cachê, que segundo Renata, é inferior ao que ela lucra em plataformas de conteúdo adulto, como por exemplo, o OnlyFans.

"Me chamaram sim para A Fazenda, mas eu não tenho interesse. Não vale a pena. Prefiro ficar com os meus nudes com os meus fãs. Não posso deixar os meus fãs órfãos, né? Ainda mais por 3 meses. Eu não aguentaria ficar numa fazenda sem fazer o trabalho que eu amo. Então, falei que iria para A Fazenda só com cachê acima de um milhão. Abaixo disso eu não iria", garantiu ela em entrevista à jornalista Marina Bonini, da revista Quem.

E não é apenas este o motivo para Mulher Melão recusar as propostas para participar de A Fazenda. A musa disse que não aguentaria ficar cerca de três meses sem sexo. "Ficar lá sem dar uma namorada, acordando cedo tirando leite de vaca… Não rola. Para mim, três meses sem sexo seria o maior castigo", afirmou.

Famosos cotados para A Fazenda 15

E por falar em A Fazenda, alguns nomes de famosos já estão sendo cotados como possíveis participantes da nova temporada, que estreia em setembro. O colunista Thiago Sodré, do Observatório dos Famosos, reuniu 10 celebridades que podem estar no reality.

