Filho de Marília Mendonça chama avó de mãe: "Isso dói muito"

Od Observatório dos Famosos

Ruth Dias, mãe de Marília Mendonça, contou que o filho da cantora, Leo, gosta de chamá-la de "mãe", mesmo sabendo que ela é avó dele.

Em entrevista ao Fofocalizando do SBT, a matriarca disse que a criança sente a necessidade de ter uma "mamãe". "Às vezes ele me chama de ‘vó’, sabe? E eu sou avó, mas às vezes ele tem necessidade de me chamar de ‘mãe'", disse.



"Eu levei ele na escola, ele desceu e falou: ‘Vó, vamos comigo até lá na sala’. E aí, quando chegou na sala, ele olhou para os amiguinhos e falou: ‘Tchau, mamãe'", contou.

"Assim, ele sabe que eu sou avó, mas que faço o papel de mãe. Às vezes, ele tem essa necessidade. A brincadeira que ele mais gosta de brincar é a que ele é o filhotinho e eu sou a mamãe. A gente não deixa faltar beijo, abraço, a gente passa o dia todo assim. E ele tá crescendo saudável, com muito amor, e está aprendendo a amar também", falou.

Ela ainda disse que consegue enxergar alguns traços de personalidade em Leo, que são parecidas com a de Marília. "Quando ela estava no celular trabalhando ou então discutindo com o Murilo [Huff, ex-namorado de Marília]. Quando ele tá nervoso, a sobrancelha dele faz igualzinha a dela. Ela não gostava de esperar. As coisas dela tinham que ser na hora e como ela queria. Ele é do mesmo jeitinho".

E foi bem aqui que o coração ficou desse tamanho ????????????????#FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/AjGQhnWgG2 — Fofocalizando (@pfofocalizando) July 6, 2023

O post Filho de Marília Mendonça chama avó de mãe após desastre: ‘Isso dói muito’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.