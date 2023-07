Copa do Mundo: Seleção Feminina tem treinos focados na defesa

PM Paulo Martins*

Após um dia de conhecimento de campo e adaptação ao fuso horário australiano, a Seleção Brasileira voltou a trabalhar com mais intensidade nesta sexta-feira (7/7). O dia marca uma sequência de quatro datas de treino durante o fim de semana no Resort Royal Pines, em Gold Coast, antes da folga na segunda-feira (10/7), no cronograma inicial de preparação para a Copa do Mundo Feminina.

A defesa foi prioridade durante o dia, no começo da montagem da equipe. Com a ideia de montagem em mescla de experiência e juventude, a união e o entrosamento do elenco são fundamentais neste momento, como relata a zagueira Mônica, uma das medalhonas em meio à lista com onze estreantes no Mundial. “A harmonia que a gente tem está realmente encaixando e funcionando. Temos um ambiente super tranquilo onde nos sentimos em casa e à vontade, tanto com a comissão técnica quanto com as atletas. Então, estou muito feliz de estar realmente vivendo esse momento aqui”, relata.

Aos 36 anos, a defensora do Madrid conta mais sobre o próprio papel no instante inicial da montagem da equipe a partir da retaguarda. “Depois de ter vivido em tantos lugares diferentes, acho que consigo trazer para as atletas essa maturidade, que a cada situação que pode aparecer pra gente, nós vamos encontrar uma saída. Precisamos ter tranquilidade e respirar em momentos do jogo, às vezes, vamos ter o controle da bola, em outros momentos, não. A experiência que posso trazer para o grupo é que as coisas irão acontecer não no nosso momento, mas quando estivermos preparadas”, explica.

Debaixo das traves, a preparação começou com foco na parte física e técnica. Assim tem sido a primeira semana de trabalho, com foco na evolução da performance, antes da sequência às ideias de jogo da técnica Pia Sundhage, como detalha o preparador de goleiras da Seleção Brasileira, Thiago Mehl. “Logo vamos entrar numa segunda semana onde o foco vai ser tático, inserir as goleiras dentro de um modelo de jogo que a Pia gosta. Eu costumo falar que é mudar o foco do que é feito no clube e elas tem que se adaptar o mais rápido possível”, conta.

Entre as 12 goleiras preparadas desde janeiro de 2021, o especialista fala de cada uma das arqueiras convocadas como material disponível, desde as novatas às experientes. “Está sendo uma preparação muito boa, vamos chegar no primeiro jogo muito bem adaptados e preparados: a nossa titular (Letícia) é muito potente, com muita força física e com vivência de Seleção, tem um perfil muito arrojado, agressivo e de personalidade dentro de campo. A Bárbara tem muita qualidade técnica, muito comando e personalidade para nos ajudar em momentos decisivos. A Camila representa a nova geração, com força, qualidade técnica e pode ser o futuro da meta”, acredita.



