RS Renato Souza

(crédito: Felipe Oliveira/divulgação)

Conhecido por esquetes de humor no TikTok que satirizam o famoso hétero top, homens com masculinidade frágil e inseguros em suas relações amorosas, o humorista Felipe Oliveira, de 28 anos, se apresenta em Brasília neste fim de semana. O cronograma na capital faz parte de uma série de shows do artista pelo país.

Felipe tem 3,5 milhões de seguidores no TikTok e 471 mil no Instagram. O jovem atua como humorista há quatro anos. O trabalho dele ganhou projeção durante a pandemia e logo conquistou espaço nos palcos.

No Distrito Federal, a apresentação ocorre no domingo (9/7), às 21h, no Teatro da Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb), em Águas Claras. O público poderá acompanhar o espetáculo Heteroverso em Colapso, que usa o humor para debater o comportamento masculino.

Ao Correio, Felipe conta que é a segunda vez que vem a Brasília e que agora traz uma apresentação diferente da primeira. "Na primeira vez eu fui até Brasília com o grupo de comédia que eu participo chamado Para Maiores, é um show exclusivamente com o tema adulto, e foi incrível! Amei a cidade e a plateia daí é maravilhosa. Dessa vez estou voltando com meu show solo, chamado Heteroverso em Colapso, onde eu desmitifico a masculinidade com meu ponto de vista e o ponto de vista do 'hétero top'", afirma.

Ele destaca que é uma apresentação com o personagem que usa na internet. "É o meu único show onde eu trago meu personagem que faz muito sucesso na internet, chamado Robçu, que é o estereótipo de hétero top, machista e antiquado que a gente vê em tantos lugares por aí. Vai ser a primeira vez desse show fora de São Paulo e as minhas expectativas são as melhores possíveis", completa o artista.

Serviço

Heteroverso em Colapso

No domingo (9/7), às 21h, no Teatro da Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb). Ingressos: entre R$ 40 e R$ 70, no site Sympla. Não recomendado para menores de 16 anos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.