Taylor Swift lança Speak Now (Taylor´s Version) nesta sexta (7/7)

(crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift)

Nesta sexta-feira (7/7), a artista Taylor Swift lançou o álbum Speak Now (Taylor´s Version). A nova versão do álbum conta com seis faixas inéditas e as participações de Hayley Williams e Fall Out Boy. Em 2019, a cantora anunciou que iria regravar todas as músicas dos seis primeiros álbuns após polêmica com a antiga gravadora. Além disso, Taylor lançou os "vaults”, músicas inéditas guardadas que ela nunca havia lançado.

Dentre as faixas do álbum regravado, a artista refez a letra da música Better than revenge. A história por trás da música fala de quando o cantor Joe Jonas terminou com ela por telefone e engatou em um romance com a atriz Camilla Belle. Na antiga versão da música, ela ataca a atriz, mas depois de considerar a letra da música machista, Taylor Swift alterou os versos e os tornou mais amigáveis.

Em uma publicação no Instagram, Taylor Swift disse escreveu as letras do álbum sozinha que elas tratam de sentimentos experimentados quando ela tinha entre 18 e 20 anos. Nas redes sociais, os fãs da cantora comemoraram o relançamento do álbum e compararam com a versão antiga, de 2010. O álbum já alcançou o primeiro lugar na plataforma iTunes em 125 países.

