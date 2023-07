CCBB Brasília recebe o 2º Fest Drag com programação gratuita

CB Correio Braziliense

O Fest Drag é um festival nacional de arte transformista e cultura LGBTQIA+, e o CCBB Brasília recebe a segunda edição entre os dias 14 e 16 de julho, com entrada gratuita. Neste ano, além de apresentações de arte drag, o Fest Drag promove talk shows, exibição e debate de curta metragens e shows de música ao vivo, com encerramento feito pelo cantor piauiense Getúlio Abelha.

O festival é idealizado e realizado pelo coletivo artístico Distrito Drag, dirigido por Ruth Venceremos, assessora da diversidade do Governo Federal, a fim de celebrar e promover visibilidade à arte transformista, além de movimentar a economia criativa por meio da cultura LGBTQIA+.

Nesta edição, realizada no CCBB Brasília, o Fest Drag inclui na Mostra Competitiva Vera Verão, as modalidades de comédia stand up, performance, dança voguing, bate-cabelo e visagismo, com premiação de R$ 1.000 para quem vencer em cada categoria.

A música é um dos destaques da programação, que reúne talentos do Distrito Federal, como as cantoras Vanila Jazz, Realleza, Paulete, e as DJs Amenda e Carrie Myers. A drag queen Naomi Leakes é uma das convidadas e vai apresentar sua performance baseada na Renaissance Tour, de Beyoncé. As apresentações são realizadas no palco Leona Luna, que leva o nome e homenageia a drag queen de Brasília, morta em 2017.

Getúlio Abelha encerra a programação do Fest Drag. Natural do Piauí, o multi artista transita entre o forró, o pop e o eletrônico. Nas letras, ele aborda questões políticas, de corpos, gênero e críticas ao conservadorismo.

Programação do 2º Fest Drag

Sexta, 14 de julho

14h - Talk Show Miss Biá - “Arte Drag, Moda e Turismo LGBTQIA+”

15h - Talk Show Miss Biá - “Arte, performatividade drag e inclusão”

15h50 - Performances drag

16h - Cine Queer Madame Satã (exibição de curtas e debate) - “As inesquecíveis” e “Qual O Toque Que a Gente Sente Quando Não Pode Mais Tocar?”

Sábado, 15 de julho

14h - Mostra Competitiva Vera Verão - Performances drag nas categorias comédia stand up, performance, bate-cabelo e visagismo

16h30 - Performance Renaissance Tou com Naomi Leakes

16h40 - Show Vanila Jazz

17h10 - Discotecagem e performances drag

Domingo, 16 de julho

14h - Mostra Competitiva Vera Verão - Categoria vogue

15h - Show Realleza

15h30 - DJ Carrie Myers

16h30 - Show drag queen Paulete

17h: DJ Amenda

17h30 - Show Getúlio Abelha

Serviço

2º Fest Drag

De 14 a 16 de julho, no Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB Brasília (SCES Trecho 02 Lote 22). Entrada gratuita, com retirada de ingresso em bb.com.br/cultura e na bilheteria física do CCBB. A programação pode ser acessada no site: bb.com.br/cultura. Classificação indicativa (shows, mostra competitiva e talk show) livre. Classificação indicativa Cine Queer Madame Satã: 14 anos

