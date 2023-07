Samba e chorinho voltam à programação musical do Conjunto Nacional

CB Correio Braziliense

O Conjunto Nacional traz para a programação musical o fino dos ritmos brasileiros no mês de julho. Nesta semana, o Música no jardim inicia na sexta-feira (7/7) e se estende até o domingo (9/7) com shows gratuitos no Jardim Urbano, localizado na área aberta do 3º piso do shopping.

Na sexta-feira (7/7), das 12h às 15h, o grupo Chorando Baixinho, composto pelos amigos de infância Arthur Rodrigues dos Reis, Luís Velozo e Victor Cortês, se apresenta no espaço. Os integrantes do trio são formados pela Escola de Choro de Brasília e já dividiram palco com renomados artistas como Toninho Horta, Armandinho Macedo, Luciana Rabello, Ferrugem, Hamilton de Holanda e Grupo Molejo. No repertório, composições de mestres como Pixinguinha, Garoto, Jacob do Bandolim, Waldir Azevedo e Pernambuco do Pandeiro, entre outros.

Também no dia 7 de julho, das 18h às 20h, a cantora Karla Sangaleti traz o samba para agitar o Jardim Urbano. Nascida no Rio de Janeiro, ela trilhou a carreira na capital realizando shows no Bar Brahma, Feitiço Mineiro, Bar do Ferreira, Pinella, e participações com o grupo Candanguero, Filhos da Dona Maria, a Banda Galo Cego, 7 na Roda e Samba Urgente. No Música no jardim, Karla estará acompanhada de Nelsinho Serra (cavaquinho), Vinicius Vianna (violão 7 cordas) e Júnior Viegas (pandeiro).

No sábado (8/7) é a vez da cantora Carol Nogueira realizar seu show no Conjunto Nacional. Das 13h às 16h, a artista, acompanhada de seu trio, com voz, violão e bateria apresenta clássicos do samba. Suas referências são Cartola, João Nogueira, Dona Ivone Lara, Beth Carvalho e muitos outros.

Fechando a programação musical, no domingo (9/7), Victor Angeleas e banda agitam o espaço aberto. Das 12h às 15h, o quarteto explora o repertório de sambistas consagrados como Arlindo Cruz, Paulinho da Viola e Diogo Nogueira.



