Projeto Leia na Rua! reúne 230 comunidades para incentivo à leitura

CB Correio Braziliense

(crédito: Projeto Rolezinho Literário no Leia na Rua - divulgação)

Neste domingo (9/7), o evento Leia na Rua!, do projeto Rolezinho Literário, ocupa o Complexo Eixo Cultural Ibero-Americano às 14h30. O projeto visa incluir pessoas em vulnerabilidade social em atividades de contação de histórias, encontro com escritores, além de estarem em contato com obras literárias para ler no local e levar para casa. A atividade teve início no dia 1° de junho e conta com 230 comunidades de Samambaia e Plano Piloto.

Estarão presentes os escritores Marcos Linhares e o artista e ilustrador Toys. Eles vão conversar com as comunidades cobre criações literárias e transcrição de histórias. As crianças vão participar de atividades lúdicas com as contadoras de histórias Patrícia Berg e Marcia Helena Diniz, que vão narrar histórias literárias.

O coordenador do projeto, Diogo Urquiza, diz que os eventos literários para as comunidades são muito significativos. “Conseguimos constatar a empolgação das crianças, jovens e mães com a literatura. Foi muito significativo e estimulador perceber o interesse das pessoas ao longo das atividades. A leitura empolga, atrai a todos. É um caminho que apresenta prazer pela leitura e isso importa muito para a vida de cada pessoa. Ninguém sai imune ao poder de uma boa leitura. Tenho convicção que essas ações vão incentivar a leitura, ajudar na melhoria do desempenho escolar das crianças e jovens e ampliar as oportunidades de futuro”, aponta.

Serviço



Leia na Rua! do projeto Rolezinho Literário

Neste domingo (9/7), no Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte), às 14h30. Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.

Notícias pelo celular





Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.







Dê a sua opinião





O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para contato. Clique aqui e mande o e-mail.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.