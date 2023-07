Paolla Oliveira faz revelação quente sobre primeiro encontro com Diogo Nogueira

Od Observatório dos Famosos

Paolla Oliveira usou suas redes sociais para comentar alguns dos recadinhos dos seus fãs e seguidores em seu perfil no Instagram. Batizado de ‘Paolla Comenta’, o ‘quadro’ revelou algumas curiosidades quentes do casal.

De forma divertida, Paolla foi questionada sobre o seu primeiro encontro com o namorado, o cantor Diogo Nogueira.

Na reposta, a atriz surpreendeu ao revelar que os dois jantaram no primeiro encontro. "Não aconteceu o jantar. Aconteceu o que no primeiro encontro?", quis saber o internauta.

Sem rodeios, Paolla revelou que o jantar aconteceu no final do encontro, após as ‘intimidades’. "Aconteceu o jantar. Massa com camarão. Só que a ordem foi invertida. Jantamos depois", revelou ela no Instagram.

