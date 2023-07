Karoline Lima mostra fotos de antes da fama: ‘Eita, como era feia’

Od Observatório dos Famosos

Karoline Lima resolveu desenterrar algumas imagens antigas, de antes de ficar famosa criando conteúdo para as redes sociais, e se impressionou com a diferença.

Ela acabou achando um tablet antigo, e mostrou para seus seguidores o quanto mudou. "Toda vez que posto fotos antigas, o povo fica: ‘só restou o DNA natural’. Nunca fiz rinoplastia, não tenho lente nos dentes. Mas também só isso, o resto eu fiz", disse.

Ela mostrou quando ainda não tinha os cabelos descoloridos, e não ostentava a boca com preenchimento labial.

Recentemente, Karoline se reuniu com o ex-companheiro Éder Militão, e tiveram momentos divertidos ao lado da filha, Cecília.

