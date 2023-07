Boninho revela nome do 3º grupo de participantes do BBB 24; saiba qual

CB Correio Braziliense

Após anunciar que o Big Brother Brasil 24 terá três grupos, o diretor Boninho compartilhou mais um spoiler sobre a próxima edição do reality. Segundo ele, esse nova equipe se chamará "puxadinho". O diretor, no entanto, não revelou como será composto esse grupo. Até então, o BBB 24 era formado pela equipe pipoca e camarote.

"O terceiro time do 'BBB' já está batizado. Puxadinho! Alguém tem alguma ideia do que vai rolar? Palpites?", escreveu Boninho, na plataforma Threads, no sábado (8/7). O anúncio despertou curiosidades e gerou especulações entre os internautas, até mesmo em ex-participantes do reality.

A ex-BBB e médica Laís Caldas indagou se a nova equipe seria formada por ex-participantes. "Ex-bbbs? Ps: se for, eu tô dentro, hein. Independente do que for, vai ser sucesso", disse. As inscrições para o BBB 24 abriram em abril, com disponibilidade de 35% das vagas.

