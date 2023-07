MC Marcinho tem parada cardiorrespiratória e é intubado no RJ

CS Cecília Sóter

(crédito: Reprodução/Redes sociais)

O funkeiro MC Marcinho, de 45 anos, teve uma parada cardiorrespiratória e precisou ser intubado nesta segunda-feira (10/7), no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Marcio André Nepomuceno Garcia, conhecido como MC Marcinho, está hospitalizado há um mês por conta de um problema com o marca-passo que colocou em março deste ano.

O Hospital Copa D'Or informou, em nota, que o cantor também faz hemodiálise. "Nesse momento, encontra-se sedado, em ventilação mecânica e hemodiálise. Seu estado é grave, mas estável", afirma.



MC Marcinho é portador de cardiopatia e doença renal crônica e passou por uma cirurgia para trocar o marca-passo em março, por conta de um defeito no aparelho.

Ele chegou a pedir ajuda nas redes sociais para realizar o procedimento. "Já tem um mês que eu não trabalho, tive que ficar ausente dos shows, me desculpem os contratantes e o público, mas é que eu estou muito debilitado, não consigo nem andar direito, para ir da sala para o quarto eu preciso de alguém para me ajudar", relatou na época.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.