Cena underground metaleira do DF revela bandas da cidade e de fora

Ep Especial para o Correio MS Marcelo Sirkis

(crédito: Divulgação Qualééé!!! Produções)

Depois de adormecida, a verdadeira cena underground metaleira vem ressurgindo na capital. No último fim de semana aconteceu a XI Sessions, no Zepellin Hamburgueria (713 Norte), onde subiram ao palco as bandas brasileiras Velho (RJ), Vultos Vocíferos (DF), Uncouth (DF) e a Nightmare Slaughter (DF). O evento contou com a presença marcante de cerca de 300 hadbangers (mulheres e homens) — cidadãos civilizados, todos de preto. A organização e a produção ficaram por conta da rapaziada “das antigas” da Qualééé!!! Produções e coprodução da Mosh.



Não vou me ater a comentar ou rebater críticas profanas sobre as apresentações das bandas carioca e brasilienses, porque literalmente elas levaram a plateia ao delírio, a bater cabeças, com qualidade do som “sujo e sinistro” peculiares do heavy metal. Ou seja, mais um despertar do movimento underground no DF, incansável em levar artistas que fogem dos padrões comerciais, do modismo e que estão fora da mídia a tempos.



“Estamos muito felizes com o a aceitação dos headbangers que compareceram e prestigiaram a XI Sessions, todas as bandas nacionais, em sua maioria de Brasília. E assim continuaremos, a valorizar e fortalecer a cena, a fim de que, com preços acessíveis, os brasilienses possam curtir as vertentes do heavy metal”, acrescenta o produtor da Qualééé!!! Produções, Francisco Bezerra, conhecido na cena como Fib.

Sem susto - Segundo ele, foram longos três anos de espera, no qual enfim a Qualééé!!! Produções retorna com o Festival de Rock Underground Sessions, que faz as prévias para o evento anual Festa dos Dinossauros, no mês de dezembro. “Quero agradecer em especial a força que recebemos do irmão e banger Ronan Meireles da Mosh”, completa.



E, em primeira mão, a galera que gosta de bater cabeças ou bangers já pode agendar a próxima XII Sessions. Ela acontece, de acordo com a Qualééé Produções, em 19 de agosto, com as presenças confirmadas das bandas Device (DF), Cães de Guarda (DF), entre outras. Os shows começam a partir das 18h. Então não tem mais desculpa é só conhecer sem susto!

