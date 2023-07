Beto Lee revela ajuda de Hebe para Rita: "Referência para a minha mãe"

AE Agência Estado

Beto Lee, filho de Rita Lee, que morreu em maio aos 75 anos, disse que Hebe Camargo ajudou a cantora em um momento tenso na vida da família. Foi quando em 2008, um caminhão de equipamentos dos músicos foi roubado.

"Guitarras, bateria, baixo, limparam o caminhão. E aí a gente ficou sem instrumentos para fazer show. Foi quando a Hebe entrou em ação e comprou uma guitarra para a minha mãe, que foi apelidada de Gracinha", lembrou ele, em entrevista ao The Noite, do SBT, que vai ao ar nesta terça-feira, 11.



"Até os últimos shows, essa guitarra estava na estrada. Agora aposentou. Hebe foi uma referência para a minha mãe", disse Beto ao apresentador Danilo Gentili.

O músico também destacou que "certas guitarras não dão para tirar de casa". "Uso essa da Hebe para gravar, fazer coisas em casa. É um tesouro", comentou.

Beto Lee não deixou de citar a Outra Autobiografia, segunda autobiografia escrita por Rita Lee, e destacou o quanto ela "é uma obra de coragem". Ele considera a mãe como uma mulher corajosa "a vida inteira" e que, no final, teve a coragem de escrever sobre o que estava acontecendo com ela diariamente.

"Não foi fácil, mas, ao mesmo tempo, ela tinha a habilidade de falar das coisas, principalmente de um lance como esse, uma doença tão avassaladora quanto o câncer", finalizou.

