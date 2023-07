Od Observatório dos Famosos

Fernanda Campos, ex-affair de Neymar, abre conteúdo adulto no Telegram - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Fernanda Campos, que ficou conhecida por ter exposto que ficou com Neymar enquanto ele já estava noivo de Bruna Biancardi, resolveu entrar para o mundo da venda de conteúdo adulto.

A influenciadora agora vende fotos sensuais através do seu canal no Telegram, e segundo a ruiva, já faturou R$ 500 mil nas primeiras horas, disse para a Quem.

Para divulgar a nova empreitada, Fernanda tirou uma foto com uma revista com Neymar na capa, mas borrou o rosto e o nome do jogador.

Ela está cobrando R$ 99,90 por assinatura mensal, e R$ 259 no plano trimestral. Recentemente, ela mostrou um print de uma conversa com Neymar, com a reação dele com uma figurinha da Bruna Marquezine.

