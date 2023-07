Taís Araújo lamenta pouco tempo de solteira: "Devia ter dado mais"

Od Observatório dos Famosos

Taís Araújo se casou nova e está com o ator Lázaro Ramos desde 2007. Porém, a atriz confessou que, se pudesse voltar no tempo, teria aproveitado melhor sua fase de solteira e teria ficado com outros homens.

"Devia ter dado mais"

Em entrevista ao Quem Pode, Pod, Taís Araújo fez a revelação, dizendo que aproveitou muito pouco antes de engatar o relacionamento. Porém, explicou que, tem um casamento muito com o ator Lázaro Ramos.

"P*rra, pra quê casar com 25 [anos]? [Perguntam] mas se arrepende? Não, em absoluto, até porque eu tenho um casamento muito bom. Mas era jovem, podia ter dado mais por aí. Tentei dar, dei um pouquinho e comecei a namorar. Idiota", disparou.

A famosa acabou sendo criticada após o trecho viralizar, mas não rebateu as críticas que recebeu no Twtiter.

