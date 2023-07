Tadeu Schmidt expõe detalhe íntimo e nerd que deixa esposa excitada: "Tesão"

Od Observatório dos Famosos

O apresentador Tadeu Schmidt, que completa 49 anos de idade no próximo dia 18 de julho, acabou revelando detalhes para lá de íntimos sobre seu relacionamento com a esposa, Ana Cristina, durante uma entrevista ao podcast Flow.

Na ocasião, Tadeu falava sobre sua paixão por games e jogos eletrônicos, quando expôs algo que, segundo ele, sempre deixava sua esposa excitada: jogar Super Mario Bros.

"A minha mulher adora o Mario Bros e a gente jogou muito Mario Bros quando as meninas eram pequenas, inclusive eu zerei o Mario diante das meninas lá em casa, foi uma coisa de louco, e a minha mulher ficava excitadíssima quando eu jogava Mario", afirmou o famoso.

"Um tesão"

Tadeu Schmidt contou ainda, que isso acabou se tornando um "código" entre eles para transar. "Ela me achava um tesão jogando Mário. Quando eu fazia uma jogada no controle, ela ficava assim ‘ai mozão, que lindo, que lindo, ai ai ai’. Tanto que quando a gente queria fazer uma coisa mais safadinha a gente falava ‘vamos jogar Mario'", relembrou.

