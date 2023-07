Od Observatório dos Famosos

Mc Guimê aparece fumando cigarro suspeito durante viagem pela Itália: "Como assim?" - (crédito: Reprodução/Instagram)

MC Guimê voltou a ser um dos principais assuntos das redes sociais nesta quarta-feira (12/7), durante sua viagem romântica com a esposa, a cantora Lexa, pela Itália. O funkeiro surgiu em atitude suspeita e seu nome pipocou na web.

Em um clique, Guimê surgiu ao lado de Lexa fumando um cigarro duvidoso. Nos stories, o cantor se explicou sobre a situação.

"Antes de falar qualquer coisa… Está tranquilo, que aqui é legalizado, só CBD", disse ele, se divertindo com a situação. Apesar da explicação, a situação intrigou internautas no Twitter.

"E esse cigarrinho suspeito do MC Guimê? Pode isso produção?", comentou uma seguidora. "Como assim gente? Postando abertamente que está fumando o cigarrinho", disse outra. "Passada com os stories do Guimê", destacou uma terceira.

