Entrevista // Carina Rissi, escritora

Você acha que as suas historias têm sido bem adaptadas? Como se sente sendo uma das autoras brasileiras com maior quantidade de livros recriados para as telas?

Eu estaria mentindo se não dissesse que me sinto muito afortunada. Sei bem como o caminho do escritor nacional e cheio de obstáculos, especialmente de autores de ficção, como eu. Fico na torcida para que esse seja apenas o começo, sabe? Temos tantos talentos, tantas historias maravilhosas com o nosso perfume esperando para serem contadas, só esperando uma oportunidade. Tive a sorte de ter três dos meus livros adaptados. Vejo cada adaptação como uma maneira diferente de contar a mesma história. No caso de Perdida, estive bem próxima da produção. Foi um presente!

A série Perdida foi a primeira história de época que você escreveu, como foi a experiência? Qual o diferencial desta adaptação em relação a outras?

Acho que Perdida nasceu do meu sonho de viajar no tempo para conhecer Jane Austen, de quem sou muito, mas muito fã. Por isso, já conhecia como algumas coisas funcionam naquela época, mas, sabe... sou uma pessoa curiosa. Jane era elegante demais para mencionar os pormenores do cotidiano, e eram justamente eles que me intrigavam, então foi necessário fazer muita pesquisa para poder criar esse mundo imaginário da Sofia. Além disso, de todos os meus trabalhos, Perdida é o que tem esse toque de magia, de conto de fadas, mais latente que os demais. Como escritora, uma contadora de histórias, me sinto livre para deixar minha imaginação voar na direção que quiser.

