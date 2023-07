Sebinho celebra os 115 anos de Guimarães Rosa neste sábado (15/7)

CB Correio Braziliense

Guimarães Rosa foi importante autor da 3ª fase do Modernismo na literatura, período caracterizado pela regionalidade brasileira - (crédito: Crédito: Agência Brasil )

Neste sábado (15/7) , a partir das 11h30, o Sebinho recebe o evento Travessia Rosiana, uma comemoração dos 115 anos e do legado do escritor João Guimarães Rosa, autor de Grande Sertão: Veredas e um dos representantes do modernismo na literatura brasileira.

A iniciativa é do grupo de estudos literários Siruiz, em parceria com o Sebinho. A programação do evento inclui gastronomia com o prato favorito do autor (costelinha de porco à pururuca, com calda de rapadura, cachaças de Minas e doce de mangaba verde), contação de histórias, música de viola e ainda a chance de participar de uma entrevista com o diplomata, escritor e dicionarista goiano William Agel de Mello, que foi colega de trabalho e amigo de Guimarães Rosa.

O evento conta ainda com projeção de fotos e vídeos de Guimarães Rosa, Varal literário, momento em que o público poderá ler trechos de obras de Rosa e também sorteio, recitação de Haicais para Diadorim pelo autor Carlos Viegas e sorteio de três livros do autor. O evento é gratuito e livre para todos os públicos.

Programação:

A partir das 11h30 — Almoço com o prato preferido do Guimarães Rosa: costelinha de porco à pururuca, com calda de rapadura, cachaças de Minas, e doce de mangaba verde;

A partir das 16h30 — Contação de histórias para as crianças com Ana Solino;

A partir das 18h30:

— Leitura de trechos de obras do Rosa pelo próprio público (Varal Literário);

— Entrevista ao vivo com o diplomata, escritor e dicionarista goiano William Agel de Mello, que foi colega de trabalho e amigo de Guimarães Rosa;

— Recitação de Haicais para Diadorim, pelo autor Carlos Viegas;

— Projeção de fotos e vídeos de Guimarães Rosa;

— Sorteio de três livros do autor mineiro.

Serviço

Travessia Rosiana - Tributo a Guimarães Rosa

Sábado (15/7), a partir das 11h30, no Sebinho da 406 Norte. Entrada Gratuita e livre para todos os públicos.

