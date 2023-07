Od Observatório dos Famosos

Após cirurgia delicada, MC Marcinho respira com ajuda de aparelhos - (crédito: Reprodução/Instagram)

MC Marcinho, um dos maiores nomes do funk brasileiro, está enfrentando um grave problema de saúde. Internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, o príncipe do funk respira com ajuda de aparelhos após uma delicada cirurgia.

Marcinho foi submetido a uma ECMO – terapia de oxigenação que utiliza uma membra extracorpórea, ou seja, uma espécie de pulmão externo que faz o trabalho de respiração pelo órgão.

No boletim médico divulgado na noite da última quinta-feira (13/7), a equipe informou que o quadro do músico é considerado estável.

"O paciente Marcio André Nepomuceno Garcia, internado no Hospital Copa D’Or desde o dia 27/06/23, foi submetido a cirurgia para implante de coração artificial. O procedimento foi realizado sem intercorrências. No momento segue estável e em recuperação", informou.

O post Após cirurgia delicada, MC Marcinho respira com ajuda de aparelhos foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.