MC Marcinho ganha prioridade na fila do transplante, diz ex do artista

Od Observatório dos Famosos

MC Marcinho - (crédito: Reprodução/ Instagram )

Após passar por uma cirurgia nesta quinta-feira (13), quando foi colocado um coração artificial no peito de MC Marcinho, agora o artista espera por um transplante de coração o mais rápido possível.

"O paciente Marcio André Nepomuceno Garcia, internado no Hospital Copa D’Or desde o dia 27/06/23, foi submetido a cirurgia para implante de coração artificial. O procedimento foi realizado sem intercorrências. No momento segue estável e em recuperação", informa o boletim médico do Hospital Copa D’Or.

Veja também: Piorou o estado de saúde de MC Maricnho, e família se desespera

MC Cacau, ex-mulher de Marcinho, e mãe do filho mais novo dele, Marcio André, deu mais detalhes sobre o estado de saúde do funkeiro. "Desde segunda-feira (10), quando ele teve a parada cardíaca, a Dra. Jacqueline fez o procedimento de colocar esse coração artificial nele, tipo um relógio, para ele poder esperar um pouco, até agosto para ele fazer o transplante do coração, que, na verdade, estava marcado para agosto", explicou.

"Agora ele está tendo prioridade, porque o quadro dele se agravou. Graças a Deus, ele está bem, estável e respondendo aos medicamentos. Eu estive com a irmã dele hoje de manhã e ela me disse que ele está respondendo bem. Foi tudo bem no procedimento, hoje cedo. Ele é forte, é um touro. Deu tudo certo e estamos aguardando a evolução do quadro", disse.

O post MC Marcinho ganha prioridade na fila do transplante de coração e rins após gravidade do quadro, diz ex do artista foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.