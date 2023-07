Ex de Simaria diz que sogra não gostava de Simone: "Chamava de gorda feia"

Od Observatório dos Famosos

O ex-marido de Simaria, Vicente Escrig, resolveu expor os bastidores da família da ex-mulher em seu livro: "Até Que a Mentira Nos Separe", e disse que a irmã da cantora, Simone, era preterida pela própria mãe.

Sem poder citar o nome de Simaria na obra, ele trocou o nome da ex para "Rodolfa", e contou detalhes dessa relação. Segundo Vicente, Mara Mendes era narcisista e abusiva com as próprias filhas.

Ele disse que já chegou a presenciar a matriarca chamar Simone de "feia e gorda" e que "dava menos coisas" a ela. "Ela não tinha problema nenhum em declarar a Rodolfa [pseudônimo de Simaria] como sua filha preferida", diz um trecho do livro divulgado por Leo Dias no "Fofocalizando".

Vicente ainda contou que ninguém na família tinha coragem de bater de frente com as grosserias de Mara, e que isso acabou influenciando no comportamento de Simaria. "Filho de peixe, peixinho é", disse o empresário.

