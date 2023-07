Concerto no Clube do Choro lança projeto de websérie candanga

DL Daniel Lustosa*

Clube do Choro recebe artistas do projeto Arte Kãdãga em concerto de lançamento - (crédito: Arte Kãdãga/Divulgação)

Fruto da paixão do casal músicos Chico Nogueira e Elení Fagundes, o Projeto Arte Kãdãga é uma websérie de oito episódios que promove artistas do Distrito Federal. O Duo Accordi, nome do grupo de Chico e Elení, realizará o Concerto de Lançamento do projeto no Clube do Choro, nesta terça-feira (18/7), às 20h. O primeiro episódio será lançado no evento e, ao mesmo tempo, terá transmissão no canal do Duo Accordi, na TV Comunitária e na UnBTV no YouTube.

"A gente fez um recorte totalmente pessoal do que a gente tem interesse particular na cena musical da cidade", Nogueira explica o projeto. "Não tem cientificidade nem dados analisados, mas é a nossa sensação do que ela é, e, de uma certa forma, mostra um pedaço muito interessante da cultura que se desenvolveu aqui, no DF."

Entre agosto e setembro, a websérie Projeto Arte Kãdãga percorrerá a história dos artistas e como eles promovem o seu trabalho no DF e no Brasil. Estarão representados na produção audiovisual os estilos latino-americano, rock e reggae dos anos 1980. O projeto é feito com recursos do Fundo de Arte e Cultura do Distrito Federal, o FAC. "Cada um dos artistas do projeto vem de um lugar diferente, e o bacana é que todo mundo, de alguma forma, absorveu a cultura daqui", afirma Elení Fagundes.

Para o concerto inaugural, foram convidados os oito personagens homenageados na websérie: Celia Porto e Rênio Quintas, casal de músicos que começou a cantar juntos na pandemia; o grupo musical Merceditas, formado pelas cantoras e instrumentistas de Brasília Elení Fagundes, Eliane Timm e Ednea Fagundes; Volmi Batista e Claudinho Viola, artistas da viola caipira; e Janete Dornellas, que começou a carreira na década de 1980 e já fez parceria com a cantora Cássia Eller. Completam o estrelado elenco Renato Matos.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Projeto Arte Kãdãga

Nesta terça-feira (18/7), a partir das 20h30 no Clube do Choro de Brasília. Ingressos a partir de R$ 30 na Bilheteria Digital ou na bilheteria do Clube do Choro.

