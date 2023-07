Desinibida, Luciana Gimenez revela se viveria um romance com ‘novinho’

Od Observatório dos Famosos

A apresentadora Luciana Gimenez resolveu interagir com os seguidores na caixinha de perguntas nos stories, e comentou sobre assuntos envolvendo relacionamentos. Após ter terminado o relacionamento com o economista Renato Breia, a musa do Superpop deu a entender que não descarta se relacionar com ‘novinhos’.

"Curte os novinhos? Você é um absurdo poético", questionou um seguidor. "Idade não é principal", devolveu a apresentadora. "Musa, você continua solteira?", perguntou um seguidor indiscreto. "Sim", se limitou a dizer Luciana Gimenez.

Quando questionada se pretende estender a fase solteira, a apresentadora foi categórica: "Gosto de namorar", respondeu.

Recentemente, Luciana Gimenez compartilhou uma experiência inusitada ao conhecer o Mar Morto, no Oriente Médio.

"Foi mágico! Que experiência sem igual! A gente ouve falar, mas viver a experiência do Mar Morto, que na verdade é um lago, é única. Primeiro que ele foi formado pela separação das placas tectônicas, ou seja, uma obra exuberante da natureza. Depois, porque senti uma energia muito boa estando ali, flutuar naquelas águas é diferente de qualquer outra", disse ela com corpo coberto de lama de biquíni.

