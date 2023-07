Od Observatório dos Famosos

Jesuita Barbosa intriga fãs após apagar post sobre agressão: ‘Não estou bem’ - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Um post nos Stories do Instagram de Jesuita Barbosa está integrando os fãs do ator. Ele disse na mensagem que foi agredido pelo namorado Cícero Ibero.

"C.I. me usou, me gravou inutilidades. Me deixou exposto, me abandonou. Não estou bem e fui agredido pelo meu partner [parceiro, em inglês]", dizia o texto.

Minutos após a publicação, Jesuita apagou o post. A mensagem deixou os fãs do artista preocupado nas redes sociais, e fez com que o nome do ator virasse um dos mais comentados.

"Um pouquinho chocado com relato de relacionamento abusivo do Jesuita Barbosa", reagiu uma pessoa. Meu Deus, que tristeza. Forças, Jesuita Barbosa! É para vocês verem que agressão não só existe só entre casais héteros", comentou uma usuária do Twitter.

O post Jesuita Barbosa diz ter sido agredido por namorado e apaga post em seguida foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

