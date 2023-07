Família de produtor morto em acidente aéreo processa equipe de Marília Mendonça

Od Observatório dos Famosos

A família do produtor Henrique Bahia está processando a equipe de Marília Mendonça, anos após a tragédia que vitimou a cantora e o próprio funcionário. O motivo é que eles lutam pelo reconhecimento de um vínculo empregatício do rapaz com a artista.

O produtor estava no mesmo voo que vitimou a cantora e outras três pessoas na Serra de Caratinga, em Minas Gerais, em 2021.

Através das redes sociais, o pai de Henrique, George Freitas, confirmou a ação judicial. "Que a Justiça seja feita e que reconheçam o seu vínculo empregatício, em nome do seu legado, do seu profissionalismo e de tudo o que você representou para os que trabalharam e conviveram com você! Você vivia 24 horas em função do seu trabalho, você deu seu sangue em tudo o que fez. Essa luta será até o fim de todos os seus familiares e amigos, meu gordo!", escreveu.

A assessoria de imprensa de Marília Mendonça confirmou a ação trabalhista, que corre em segredo de Justiça. "Não podemos fornecer maiores detalhes sobre o processo, uma vez que ele tramita em segredo de Justiça", informou.

