Greve em Hollywood: o episódio de Black Mirror que simboliza receios de atores com inteligência artificial

Shiona McCallum - Repórter de tecnologia da BBC

A personagem de Salma Hayek descobre que cedeu os direitos de sua aparência de IA em um episódio recente de Black Mirror - (crédito: ALAMY)

Os atores de Hollywood entraram em greve pela primeira vez em 43 anos, paralisando o setor de cinema e televisão americano, em parte por temores sobre o impacto da inteligência artificial (IA).

A greve acontece depois que o sindicato dos atores Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) não conseguiu chegar a um acordo nos Estados Unidos para uma melhor proteção contra a IA para seus membros.

O sindicato alertou que "a inteligência artificial representa uma ameaça existencial para as profissões criativas" e disse que pretende aprofundar as discussões sobre o assunto.

Já houve exemplos de dubladores sendo substituídos por trabalhos gerados por IA, além de outros usos da tecnologia nos filmes - por exemplo, em vozes sintetizadas e em efeitos visuais como deepfakes e rejuvenescimento.

Duncan Crabtree-Ireland, negociador-chefe do sindicato SAG-AFTRA, criticou os produtores por suas propostas sobre o uso da inteligência artificial.

Ele disse que os estúdios chegaram a solicitar a profissionais o escaneamento de rostos de artistas com o pagamento de um dia de trabalho para, em seguida, ter o direito a usar sua imagem "pelo resto da eternidade, em qualquer projeto que quiserem, sem consentimento e nenhuma compensação".

Essa discussão soa como o enredo de um episódio da série Black Mirror, de Charlie Brooker.

A imprensa dos Estados Unidos foi rápida em apontar como exemplo o recente episódio da sexta temporada da série, "Joan é péssima", que mostra a estrela de Hollywood Salma Hayek lutando com a descoberta de que uma versão de IA dela pode ser usada por uma produtora sem seu conhecimento.

E não é só o sindicato SAG-AFTRA que está preocupado com a chamada "clonagem da performance".

Liam Budd, do sindicato Equity do Reino Unido, afirmou: "Estamos vendo essa tecnologia usada em uma variedade de coisas, como audiolivros automatizados, trabalho de narração sintetizada, avatares digitais para vídeos corporativos ou também o papel de deepfakes que estão sendo usados ??em filmes."

Getty Images Harrison Ford foi rejuvenescido usando AI, incluindo aprendizado de máquina, no mais recente filme de Indiana Jones

Budd disse que há um "medo circulando" entre os membros do sindicato Equity e que a entidade estava tentando educar seus associados sobre a compreensão de seus direitos neste mundo em rápida evolução.

A cineasta e escritora Justine Bateman, em entrevista ao programa BBC Tech Life no início deste ano, disse que não achava que a indústria do entretenimento precisasse da inteligência artificial.

"A tecnologia deve resolver um problema. Mas não temos falta de roteiristas, não temos falta de atores, não temos falta de cineastas. Então não precisamos de inteligência artificial", disse ela.

"O problema é que as corporações sentem que não têm margens de lucro amplas o suficiente, porque, se você pode eliminar a sobrecarga de ter que pagar a todos, pode apaziguar Wall Street e ter relatórios de lucros maiores. Se o uso de IA proliferar, a indústria do entretenimento vai destruir toda a estrutura desse negócio", afirmou Bateman.

Talvez seja apenas uma questão de tempo até que o ChatGPT ou o Bard possam escrever um roteiro de filme ou transformar uma ideia em um roteiro de grande sucesso.

Alguns dizem que a IA sempre vai carecer da humanidade que torna um roteiro de filme excelente, e há preocupações legítimas de que isso acabará com o trabalho dos roteiristas.

O Writers' Guild of Great Britain (WGGB) - um sindicato que representa escritores de TV, cinema, teatro, livros e videogames no Reino Unido - tem várias preocupações sobre isso:

- Os desenvolvedores de IA estão usando o trabalho dos escritores sem sua permissão e infringindo os direitos autorais dos escritores;

- As ferramentas de IA não identificam adequadamente onde a IA foi usada para criar conteúdo;

- O aumento do uso de IA levará a menos oportunidades de trabalho para escritores;

- O uso de IA vai diminuir a remuneração dos escritores;

- A IA vai diluir as contribuições feitas pela indústria criativa para a economia e a identidade nacional do Reino Unido.

O WGGB fez uma série de recomendações para ajudar a proteger os escritores, incluindo desenvolvedores de IA que usam apenas o trabalho dos escritores se tiverem permissão expressa e maior transparência sobre quais dados estão sendo usados ??para treinar suas ferramentas.

"Como acontece com qualquer nova tecnologia, precisamos considerar os riscos e benefícios e garantir que a velocidade do desenvolvimento não ultrapasse ou tire do trilho as proteções das quais os escritores e a força de trabalho criativo em geral dependem para ganhar a vida", diz Lesley Gannon, vice-secretário geral do WGGB.

"A regulamentação é claramente necessária para salvaguardar os direitos dos trabalhadores e proteger o público contra fraudes e desinformação", completa Gannon.

O rápido desenvolvimento da IA ??no ano passado fez com que o conceito de propriedade se tornasse mais complexo.

Quando alguém insere sua imagem em um aplicativo de retrato gerado por IA, como DrawAnyone, DALL-E ou mesmo Snapchat, as imagens resultantes agora são de domínio público e podem ser usadas por qualquer pessoa.

A nova imagem não é protegida pela lei de direitos autorais.

A advogada Mathilde Pavis, especializada em tecnologias de clonagem digital, disse à BBC que as leis de direitos autorais do Reino Unido precisam mudar.

"É estranho que seu rosto e sua voz estejam menos protegidos do que seu carro, seu laptop, seu telefone, sua casa ou seus livros, mas esse é o estado da lei hoje. E isso porque não pensávamos que seríamos tão vulneráveis, tão vulneráveis ??quanto somos em termos de reutilização e imitação com tecnologias de IA", disse

Reportagem adicional de Tom Gerken e Tom Singleton.

