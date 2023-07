Pedro Scooby revela como está seu relacionamento com Cintia Dicker após suposta traição

Od Observatório dos Famosos

Desde terça-feira (11), quando Pedro Scooby foi acusado de ter traído a esposa, o seu nome tem estado nos trending topics das redes sociais. O surfista supostamente teria sido flagrado após as comemorações do aniversário do jogador Vini Jr., saindo com uma mulher misteriosa.

Apesar de já ter negado a traição e ter recebido uma resposta da cunhada, o atleta veio novamente às redes sociais falar sobre o caso nesta sexta-feira (14). Pedro Scooby gravou um vídeo pedindo desculpas a Cintia Dicker, com quem tem um relacionamento há mais de 4 anos.

"Eu vou tentar ser bem direto aqui e economizar o tempo de vocês, porque isso está deixando de ser uma novela mexicana e está virando um circo. Se eu não falo nada, eu estou consentindo. E se eu falo alguma coisa, eu estou tentando me justificar. Ou seja, as pessoas nunca estão satisfeitas com nada, porque aqui na internet, todo mundo é perfeito", disse o surfista.

Status do relacionamento

O surfista também revelou que sua esposa recebeu diversos conselhos para pedir a separação. Até agora, Cintia Dicker preferiu se manter em silêncio sobre o ocorrido.

"Se eu voltei tarde de uma festa que eu fui com o consentimento da minha mulher, se eu dei carona para alguém, eu devo desculpas à minha mulher. E foi o que eu fiz. Eu pedi desculpas para ela, e a gente tá bem, graças à Deus. A vida é assim, e a gente vai evoluindo, vai aprendendo, vai se adaptando, entendo o que é melhor para nossa relação. Porque somos um casal. É o nosso casamento. Só para dizer que estamos bem e estamos juntos", finalizou Pedro Scooby.

