Revista elege o melhor filme de ação de todos os tempos; veja ranking

CB Correio Braziliense

Cena do filme Mad Max: Estrada da fúria - (crédito: Jasin Boland/Warner Bros)

A revista Variety elegeu os 50 melhores filmes de ação de todos os tempos. O ranking foi divulgado nesta sexta-feira (14/7). Liderando a lista está Mad Max 2: O Guerreiro da Estrada, filme de 1981 dirigido por George Miller e estrelado por Mel Gibson. De acordo com a publicação, o filme tem a "sequência de ação mais delirante já filmada". O longa, que ganhou mais uma sequência em 2015 que também está na lista, é avaliado em 7,6 no imdb e tem 98% de aprovação no site Rotten Tomatoes.

O ranking da Variety é seguido por Duro de Matar, de 1988, clássico estrelado por Bruce Willis; e Intriga Internacional, de 1959, dirigido por Alfred Hitchcock. Na lista também estão filmes como Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, de 1981, que ganhou mais uma sequência este ano; Operação Dragão, de 1973, estrelado por Bruce Lee; e Matrix, de 1999. Além desses, o filme mais recente a aparecer no ranking é Top Gun: Maverick, de 2022, na posição 49ª.

Confira o ranking

Mad Max 2 (1981)

Duro de matar (1988)

Intriga Internacional (1959)

Os Caçadores da Arca Perdida (1981)

Operação Dragão (1973)

Operação França (1971)

Matrix (1999)

Aliens (1986)

Os Sete Samurais (1954)

Bullitt (1968)

Velocidade Máxima (1994)

007 Contra Goldfinger (1964)

Kill Bill: Vol. 1 (2003)

As Aventuras de Robin Hood (1938)

Fervura Máxima (1992)

Três Homens em Conflito (1966)

O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final (1991)

Ben-Hur (1959)

Meu Ódio Será Sua Herança (1969)

O Tigre e o Dragão (2000)

Fogo Contra Fogo (1995)

O Salário do Medo (1953)

Gladiador (2000)

Assalto ao 13° Distrito (1976)

Vôo United 93 (2006)

Caçadores de Emoção (1991)

Police Story: A Guerra das Drogas (1985)

Mad Max: Estrada da Fúria (2015)

Foxy Brown (1974)

Missão: Impossível - Protocolo Fantasma (2011)

Os Doze Condenados (1967)

Comando para Matar (1985)

Corra Lola Corra (1998)

Velozes & Furiosos 5: Operação Rio (2011)

O Pirata Negro (1926)

007: Casino Royale (2006)

Era Uma Vez na China 2 (1992)

A Origem (2010)

Encurralado (1971)

Operação Invasão (2011)

Os Selvagens da Noite (1979)

Faster, Pussycat! Kill! Kill! (1965)

A Identidade Bourne (2002)

O Dia do Chacal (1973)

Rambo II: A Missão (1985)

Herói (2002)

Corrida Contra o Destino (1971)

O Fugitivo (1993)

Top Gun: Maverick (2022)

007: O Espião que me Amava (1977)

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.