Jorge Aragão é diagnosticado com câncer que atinge o sistema linfático

O cantor Jorge Aragão foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático. A informação foi confirmada em comunicado à imprensa neste sábado (15/7). Segundo a nota, Jorge Aragão está sob cuidados e vai manter os compromissos profissionais ‘à medida do que for possível’.

O câncer foi descoberto após uma bateria de exames. “Aragão manterá seus compromissos profissionais imediatamente, à medida do que for possível”, diz a assessoria.

O artista tem 74 anos e está sendo acompanhado pela hematologista Caroline Rebello. A assessoria ainda acrescenta que Jorge Aragão está "contando com o apoio, orações e energias positivas de todos para seguir tranquilo."

