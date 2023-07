Od Observatório dos Famosos

Viih Tube expõe decisão que tomou sobre lipoaspiração: "É importante" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Instagram Viih Tube

Viih Tube tem mostrado os desafios que vem enfrentado após se tornar mãe e um deles, foi o peso que ganhou com a gravidez. Para voltar ao corpo de antes, a influenciadora foi questionada sobre procedimentos estéticos e decidiu abrir o jogo.

Segundo a mãe de Lua, ela optou por treinar e regrar alimentação ao invés de passar por uma cirurgia como lipoaspiração. Viih Tube afirmou que, está em busca de saúde, além da estética e entregou planos para um segundo filho.

"É importante"

"Gente, agora tão reclamando que NÃO quero fazer lipo", escreveu a influencer. "Se a gente faz lipo pós-parto: cancela. Se a gente não faz: cancela também. ‘Ah, mas você tem dinheiro, porque você está se matando? Vai lá e faz uma lipo, por que você não faz lipo? Todo mundo sabe que você quer fazer’. Gente, dinheiro não é tudo não. Eu quero uma vida mais saudável, dinheiro não vai trazer minha saúde", começou.

Plástica, no momento, está fora de cogitação por causa de uma segunda gestação: "Treinar e deixar o músculo saudável é muito importante, eu estava completamente parada por três meses. E outra coisa, eu quero ter um segundo filho, quem sabe depois do segundo filho eu penso. Na verdade, eu não estou nem pensando em plástica, por que eu teria que pensar isso?".

"Então, se em algum momento eu sentir vontade de fazer uma lipo ou procedimento estético, eu vou fazer! Independente se a internet xingar, ficar: ‘ah, maternidade real’… Gente, a maternidade real é ser real com você mesma. É você ser real com a sua realidade, com o que você sente, com o que você quer. É isso, eu sou mãe, mas eu sou mulher! Mas não é o meu caso, eu não quero fazer lipo agora. Tenho zero vontade, porque eu quero muito ter o costume de treinar todo dia. E é isso, eu quero ficar orgulhosa de mim mesma, e a lipo não vai fazer isso", encerrou.

