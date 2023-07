Morre a cantora e atriz Jane Birkin, aos 76 anos

CB Correio Braziliense

Atriz e cantora Jane Birkin - (crédito: Valery HACHE / AFP)

A cantora e atriz franco-britânica Jane Birkin morreu aos 76 anos. A informação foi confirmada à agência France-Press neste domingo por fonte próxima à família.

A artista vinha enfrentando problemas de saúde recentemente e cancelou vários shows. "Sempre fui uma grande otimista e sei que preciso de mais algum tempo para poder atuar novamente em palco e estar convosco", escreveu num comunicado em maio.

A causa da morte e outros detalhes não foram revelados.

Jane Birkin é conhecida pelo sucesso Je t'aime, moi non plus, canção que provocou escândalo por seus sussurros e gemidos.

Além disso, ela também se tornou conhecida pela parceira musical e romântica do cantor francês Serge Gainsbourg. Je t'aime, moi non plus foi escrita por ele, pensando em Brigitte Bardot, com quem teve um romance.



*Com informações da AFP

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.