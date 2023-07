Após polêmica de Virgínia, João Guilherme alfineta Zé Felipe: "Cadê o rap?"

CB Correio Braziliense

O ator e cantor João Guilherme cobrou um posicionamento do irmão, Zé Felipe, na polêmica envolvendo a influenciadora Virgínia Fonseca e a chef de cozinha Paola Carosella. Na noite deste sábado (15/7), João Guilherme postou um print de uma conversa com Zé Felipe em que alfineta o irmão: "Cadê o rap da Paola?", cobra.



Em abril, Virgínia foi criticada pelo jornalista Evaristo Costa por supostamente não ser presente na vida das filhas e recebeu uma resposta em formato de rap de Zé Felipe. Dessa vez, Paola Carosella falou no podcast Podpah sobre influenciadoras que têm milhares de seguidores, mas só mostram a bunda nas redes sociais. A fala foi entendida como sendo sobre Virgínia, já que ela citou uma base da marca de maquiagem da influenciadora.

Neste sábado, Virgínia usou as redes para responder a chef de cozinha e disse saber que chegou muito longe e isso assusta. Zé Felipe, no entanto, ainda não se pronunciou. Paola também voltou as redes e disse que sua fala polêmica foi retirada do contexto, e afirmou defender a liberdade feminina.

Polêmica com Evaristo

Em abril, Virgínia foi levar as filhas, Maria Alice e Maria Flor, para serem vacinadas. Ao compartilhar o registro, foi possível ver que Maria Alice ao perceber que seria vacinada se esquivou e tentou refúgio no colo da babá. Logo, a influenciadora começou a receber críticas na internet pela filha supostamente preferir a funcionária do que a mãe. Uma das críticas foi feita pelo jornalista Evaristo Costa que disse: “Já ouviram falar ‘mãe é quem cria?".

Após a repercussão do comentário, Zé Felipe usou as redes sociais para responder o jornalista. "Meu recado é para o Evaristo, também o homem chama Evaristo, pelo amor de Deus. Ô Evaristo, vai tomar no c*, rapaz. Folgado”, disse na época. Depois, ele ainda lançou um rap direcionado ao jornalista.

