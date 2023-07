Thalia surge rebolando de biquíni fio-dental e barriga negativa choca

Od Observatório dos Famosos

Thalia, a eterna Maria do Bairro, chamou atenção em seu perfil na web, ao aparecer de biquíni fio-dental rosa, rebolando e chocando os seguidores com uma barriga negativa impressionante.

"Como você pode ficar ainda mais linda com o tempo?", "Essa mulher não vai ser feia nunca na vida. Quem nasceu pra ser bonita foi ela", dispararam os fãs incrédulos.



Recentemente, o streaming Paramount+ anunciou uma série documental de três episódios com a cantora, intitulado Thalia´s Mixtape: The Soudtrack of My Life.

"Este tem sido o meu projeto mais pessoal", disse Thalía. "Há quatro anos a ideia e o conceito da mixtape brotou na minha mente e no meu coração. Esta série documental olha para as canções que marcaram minha trajetória, forjando meu destino", comentou ela.

