Filipinho fatura o tri em Jeffreys Bay e confirma vaga em Paris-2024

VP Victor Parrini

Filipinho comemora o terceiro título em J-Bay e o terceiro caneco na temporada 2023 - (crédito: Beatriz Ryder/World Surf League)

A atual temporada do Circuito Mundial de Surfe mostra que a questão não é onde e contra quem, mas, sim, quando a Brazilian Storm atacará novamente. E ela foi avançou nesta quarta-feira (19/7) com o talento e oportunismo de Filipe Toledo. O paulista de 27 anos venceu o australiano Ethan Ewing, comemorou o terceiro título da etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul — faturou o troféu em 2017 e 2018 — e carimbou o passaporte como primeiro representante do país nos Jogos Paris-2024.



Filipinho não tomou conhecimento do australiano na decisão da etapa ao sair vitorioso pelo placar de 18.76 x 12.60. A exibição de gala nas águas sul-africanas vem após o drama na etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro, há pouco mais de semanas. Ele deixou a disputa das oitavas de final contra o compatriota Jadson André devido a uma lesão no joelho. Nada grave foi constato naquele momento.



“Adoro esse lugar, essa onda e essa vibe de J-Bay. Voltar aqui depois da lesão no Rio foi muito desafiante e motivador. Só tenho a agradecer à minha comissão técnica por dar todo o suporte para eu voltar bem. Obrigado também à minha esposa e à minha família por estarem com as minhas crianças nesse momento”, discursou ao SporTV.



Filipinho puxa a fila do ranking mundial da WSL, com 54,980 pontos. Ele coleciona três títulos de etapas na atual disputa da elite do surfe: Sunset (Havaí), El Salvador e Jeffreys Bay. A campanha de respeito também o credenciou para as finais da temporada, em Trestles, na Califórnia. Antes de embarcar para os Estados Unidos, o brasileiro direciona as atenções para a última parada na temporada regular, no Taiti, de 11 a 20 de agosto.



Brasileiros tiram onda



Das nove etapas disputadas até o momento na WSL, seis foram vencidas por brasileiros. João Chianca foi absoluto na abertura dos trabalhos em Pipeline. Filipinho impôs respeito em Sunset (Havaí), El Salvador e Jeffreys Bay. Gabriel Medina ditou o ritmo em Margaret River, enquanto Yago Dora levantou o caneco em Saquarema.



O absolutismo verde-amarelo na temporada 2023 do Circuito Mundial de Surfe também é observada no ranking dos cinco melhores que avançam à decisão. Três deles são brazucas: o líder Filipinho, o quarto colocado João Chianca e o quinto Yago Dora. Os “intrusos” são o australiano Ethan Ewing e o estadunidense Griffin Colapinto.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.