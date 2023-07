Affair de Luísa Sonza se declara em aniversário: "Te quero todos os dias"

Od Observatório dos Famosos

Luísa Sonza completa nesta terça-feira (18/7), 25 anos. E acabou recebendo uma bela declaração de amor do affair, o influenciador digital Chico Veiga.

"Hoje é o dia dela que chegou com a força de um meteoro na minha vida, separando o antes e o depois, mostrando que viver sem se entregar é um dos maiores desperdícios que podemos cometer", iniciou.



"Dois universos diferentes que se encontraram e buscam trocar aprendizados, admiração e respeito. Estar perto de você é como uma benção que eu nem sabia que precisava, mas que agradeço todos os dias de ter chegado até mim", disse.

"Nunca achei que fosse possível te conhecer, mas para você o impossível é só um detalhe a ser resolvido. Te quero todos os dias e te desejo para sempre. Te amo e volta logo que eu tô passando mal de saudade", finalizou.

