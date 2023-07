Influencer mergulha filha de três anos em água fria para acabar com 'birra'

Ed Estado de Minas

Mãe relatou nas redes sociais que mergulhava a filha, de 3 anos, até o pescoço para acabar com os choros - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

A influencer portuguesa, Joana Mascarenhas, contou em sua conta no Instagram que colocou sua filha, de três anos, em um banho de água fria para resolver "birras" e revoltou internautas.



Segundo o site de notícias de Portugal, publico.pt, a mãe, que tem 7309 seguidores na rede social, relatou que a filha chorava muito, mas que conseguiu parar o choro quando, no meio da noite, a mergulhava na piscina ou com uma chuveirada, na banheira, sempre com água fria. Isso com a menina de pijama.



"Eu não disse nada. Peguei nela, submergi-a na piscina, até aqui (mostra o nível do pescoço), aquilo desconcentrou-a. O cérebro foi para outra coisa, estava com frio. Ao tirar o foco da birra, que ela estava a tentar ganhar — ora com quem, com uma taurina —, ela percebeu que 'caramba vou perder sempre'. Ela não faz uma birra na piscina há mais de dez semanas", termina a mãe.



A fala revoltou os internautas, que se mostraram indignados com a situação, comentando que a mãe praticava maus-tratos com a criança. Especialistas disseram na reportagem que a atitude da mãe não é a correta, e que a ação é cabível de investigação. Tanto que, portais locais divulgaram nessa terça-feira (18/7), que o Ministério Público de Portugal abriu um inquérito para investigar a mãe da criança.

