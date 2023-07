Madonna reaparece nas redes sociais após internação por infecção grave

Od Observatório dos Famosos

Madonna, que precisou adiar sua turnê The Celebration Tour, após uma infecção bacteriana que a levou para UTI e preocupou o mundo todo. Nesta terça-feira (18), a cantora reapareceu em seu perfil na rede social. Com uma foto abraçada em um buquê de rosas, ela postou a seguinte legenda: "Uma única rosa pode ser o meu jardim. Um único amigo, meu mundo", postou.

Nos stories, a Rainha do Pop postou várias selfies com semblante introspectivo. Os fãs ficaram em polvorosa. "Viva a Rainha do Pop", "Muito feliz em ver que você está cuidando de você em primeiro lugar", dispararam.

Assim que foi internada, a assessoria da cantora explicou o real problema de saúde da cantora.

"Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana séria que a levou a uma internação de diversos dias na Unidade de Terapia (UTI). Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. A expectativa é de uma recuperação total", dispararam.

