Caio Castro resolve deixar a Globo e vai fazer filme internacional - (crédito: Reprodução/Instagram)





Após deixar a Globo no final do ano passado, quando acabaram as gravações de Todas as Flores, para se dedicar a carreira de piloto profissional, Caio Castro agora vai virar astro de um filme internacional.

Fazendo mais ou menos o que Bruna Marquezine fez, quando deixou a emissora, Castro agora vai dar vida a um brasileiro que foi criado longe do país.

Em Cavaleiro das Américas, o ator vai vier Felipe Masetti, um caubói que foi deportado do Canadá, e precisou viajar de cavalo por 12 países até chegar ao Brasil.

"Conheci o Filipe em 2016, ele foi uma referência pra mim, quando decidi fazer uma expedição pela América Central, naquela época ele já tinha me falado que a história dele iria virar filme e me chamou pro filme!", disse Caio em nota da assessoria de imprensa que está divulgando o filme.

O post Caio Castro resolve deixar a Globo e vai fazer filme internacional foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

