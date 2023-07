Filho de Andressa Urach é quem produz conteúdo da mãe para OnlyFans

Od Observatório dos Famosos

Após causar polêmica quando foi até a boate em que a mãe trabalha, Arthur Urach, filho da modelo Andressa Urach, resolveu revelar que é ele quem tira fotos dela para o OnlyFans.

A revelação aconteceu após responder uma caixinha de perguntas no Instagram. "Yep, sou muito foda nas fotos, né?", disse o rapaz.

Em outro momento, Arthur foi questionado se não tinha vergonha da mãe. "Você não sente vergonha da sua mãe se vender, você filma ela assim?". E ele rebateu: "Tenho vergonha não, estou bem sereno com a decisão dela".

Recentemente, foi divulgado que a Justiça negou definitivamente a guarda de Leon, filho de Andressa com o ex-marido, Thiago Lopes.

