Teria coragem? Billie Eilish tem ‘animal’ assustador de estimação

Billie Eilish tem 'animal' assustador de estimação

Billie Eilish, 21 anos, tem um animal de estimação nada comum e já apareceu em um dos seus clipes, deixando muitas pessoas assustadas. A cantora falou em entrevista que adora o seu ‘pet’ e que o acha muito fofo.

"São divertidas"

O animal de estimação inusitado de Billie Eilish é uma tarântula. Isso mesmo, uma aranha enorme. No single You Should See Me In a Crown, a cantora trouxe uma aranha saindo de sua boca, mas não foi a mesma que tem na sua casa.

A cantora incentiva, quem deseja, ter uma em casa, pois a considera divertida: "Eu tenho uma tarântula. Você deveria ir em casa para vê-la. Ela é azul e muito fofa. Elas são divertidas e não vão machucar você. São legais e têm personalidade", disse, em entrevista ao Museu do Grammy de Los Angeles, em 2019.

Apesar de assustador, a espécie de aranha que Billie Eilish não é perigosa para os humanos. O veneno pode doer, mas não causa nenhum dano.

